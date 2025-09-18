Названы натуральные средства, которые облегчат аллергию

Безрецептурные препараты от аллергии могут иметь побочные эффекты. В этом случае лучше попробовать другие средства.

Витамин С. Исследования показывают, что он может уменьшить реакцию организма на гистамин - химическое вещество, которое вырабатывается в ответ на аллерген и вызывает симптомы аллергии. Приём витамина С уменьшает чихание, зуд, насморк, заложенность носа.

Экстракт чёрного перца. Он содержит пиперин, который может помочь при аллергии и воспалении.

Кверцетин. Это вещество может облегчить аллергию, блокируя высвобождение гистамина и снижая уровень цитокинов - белков, которые вызывают воспаление.

Белокопытник. Его издавна используют в традиционной медицине для лечения ран, кашля и астмы. Исследования показывают, что он может быть так же эффективен, как антигистаминные препараты.

Крапива двудомная. Согласно результатам исследований, совместный приём добавок с крапивой и других стандартных средств лечения аллергического ринита может значительно уменьшить симптомы аллергии.

Бромелайн. Это вещество известно способностью уменьшать воспаление, аллергические реакции, особенно симптомы, затрагивающие дыхание и носовые проходы.

Спирулина. Её приём может значительно облегчить насморк, чихание, заложенность носа, зуд при аллергии.

Пробиотики. Пробиотические штаммы Lactobacillus rhamnosus и Bifidobacterium spp уменьшают воспаление, связанное с аллергенами, и выработку гистамина. Также пробиотики улучшают работу кишечника, что помогает при аллергии.

Цейлонская корица. Исследования на животных показали, что она уменьшает воспаление в дыхательных путях, вызванное аллергенами. Однако требуется подтверждение эффективности цейлонской корицы на людях.

Имбирь. В его состав входит гингерол, который уменьшает воспаление. По данным некоторых исследований, имбирь может эффективнее облегчать насморк, чем некоторые безрецептурные лекарства.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.