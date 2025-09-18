В чем секрет феноменально здоровых коленей Олега Газманова

Колени 74-летнего Олега Газманова внезапно стали едва ли не популярнее самого артиста: ими восхищаются, им завидуют, о них снимают тренды и шутят в интернете. После того как в сети завирусился его энергичный танец под песню «Загулял», миллионы россиян задаются вопросом: что нужно делать, чтобы суставы были в таком же отличном состоянии? «Лента.ру» узнала ответ у специалистов.

© ТАСС

Чем танец Газманова заинтересовал россиян?

Пристальное внимание к коленям Олега Газманова возникло после того, как в сети завирусилось видео, на котором артист вместе с шоу-балетом «Тодес» репетировал танец к песне «Загулял». Десяток мужчин, широко расставив ноги и опустившись в полуприсед, лихо скакали сначала вправо, а потом влево. Энергичный танец очень понравился пользователям: во-первых, он забавный, а во-вторых, не требует хореографического таланта. Главное — крепкие ноги и правильная техника приседаний.

Пользователи быстро разучили нехитрое движение и стали загружать в сеть свои варианты танца. Газманов, судя по всему, был только рад интересу к своему творчеству и решил возглавить скачущих поклонников. В своих социальных сетях он показал еще одно движение и предложил исполнять их вместе. Дескать, так и пользы для здоровья больше, и танец выглядит эффектнее.

Танцевальные эксперименты подписчики стали публиковать под хештегом #танцуйкакгазманов, за пару неделю наводнив ими русскоязычный сегмент интернета.

Тут-то и выяснилось, что пользователей сети больше заинтересовал не танец, а то, как Газманов в 74 года прыгает и приседает с легкостью, которой может достичь не каждый 20-летний.

Колени певца тут же стали объектом восхищения и поводом для мемов. Одни шутили, что им понадобится реанимация, если они попытаются повторить танец, другие заявляли, что больше не мечтают о фигуре как у Дженнифер Лопес, а хотят колени как у Газманова.

Проблемы с коленями есть у миллионов людей

Колени — больная тема для миллионов. По данным ВОЗ, в 2019 году у 537 миллионов человек был диагностирован артроз, в основном на запущенной стадии. Количество людей с этим заболеванием неуклонно растет — например, в 1990 году их было в два раза меньше.

До 85 % людей старше 65 лет имеют артроз.

Чаще всего артроз поражает колени. Это самые крупные и сложные суставы в человеческом организме. Они берут на себя всю тяжесть тела, действуют как амортизаторы и выполняют функции сгибания и разгибания ноги. В молодости колени работают точно и мягко: хрящ обеспечивает подвижность, мениски — стабилизацию, суставная жидкость смазывает конструкцию, как масло в автомобиле, а мышцы и связки дают устойчивость и защиту.

Но с возрастом или из-за травм механизм колена постепенно выходит из строя. Хрящ истончается, суставной жидкости становится меньше, появляется скованность и тяжесть в движениях. Мениски и связки, которые должны смягчать удары при ходьбе и беге, с возрастом делают это хуже, а мышцы ослабевают. В итоге к 60 годам коленный сустав зачастую напоминает не отполированный шарнир, а скрипучий механизм, который причиняет боль.

Самое печальное, что остановить или предотвратить этот процесс невозможно. Со временем суставы так или иначе изнашиваются. Однако, как рассказал «Ленте.ру» хирург Залимхан Абдулаев, этот процесс может происходить с разной скоростью: у одних к старости износ минимальный, а у других колени «выходят на пенсию» раньше владельца. Главной причиной этого врач назвал лишний вес.

«Очень важно быть худым, как Олег Газманов. Тогда и колени будут дольше оставаться здоровыми», — Залимхан Абдулаев, хирург.

Коленные суставы способны выдерживать колоссальные нагрузки. При каждом шаге на них давит вес, превышающий массу тела человека в три раза, а при беге — в шесть раз. Но выносливость коленей имеет пределы, и чем больше у человека лишнего веса — тем ближе он к черте, за которой суставы начинают быстро изнашиваться. Если ничего не предпринимать, то со временем даже у молодых людей могут начаться серьезные проблемы.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии медицинского центра «UNI Клиник» Михаил Болотников в беседе с «Лентой.ру» отметил, что у 30-летних людей хруст или боль в коленях не всегда указывает на серьезную патологию. Тем не менее тем, у кого есть эти симптомы, он посоветовал пройти обследование у врача-ортопеда и выяснить причину неприятных ощущений.

По его словам, причин может быть много: начальная стадия артроза, воспалительные и аутоиммунные заболевания, нестабильность суставов или последствия старых травм:

«Самое главное — помнить, что если в 30 лет есть повреждения суставов, то они, как правило, обратимы. А вот промедление и игнорирование проблемы только усугубляет состояние».

Что делать, чтобы даже после 70 лет колени были здоровыми?

Болотников подчеркнул, что Газманов находится в отличной для своего возраста физической форме, но это не уникальный случай. Врач убежден, что практический каждый человек может быть таким же энергичным и подвижным даже после 70 лет.

«Его физическая форма — это прежде всего результат систематической, грамотной и постоянной работы, а не везения или невероятной генетики», — заверил специалист.

Болотников рассказал, что формула молодости довольно проста, однако для того, чтобы она работала, нужно начать следовать правилам как можно раньше. В первую очередь нужно избавиться от лишнего веса, второй шаг — заняться спортом, но помнить, что для суставов одинаково разрушительны как бездействие, так и чрезмерная нагрузка.

«Важно регулярно заниматься спортом, но не профессиональным, который как раз изнашивает суставы, а менее изнуряющим. Адекватными видами нагрузки можно считать скандинавскую ходьбу, плавание, велоспорт, лыжи и пилатес», — рассказал врач.

Еще одним важным пунктом Болотников назвал укрепление мышц бедер, ягодиц и кора. По словам врача, они берут на себя огромную часть ударной нагрузки, а также амортизируют и защищают хрящ коленного сустава от разрушения.

«Без развитых мышц бедра говорить о здоровье коленей бессмысленно», — Михаил Болотников, травматолог-ортопед.

Кроме того, для профилактики болезней суставов нужно полноценно питаться, так как дефицит полезных веществ тоже ускоряет их износ. В первую очередь для коленей важен белок, который является строительным материалом, жирные кислоты омега-3, так как у них сильный противовоспалительный эффект, а также витамин D и кальций.

Кроме того, Абдулаев посоветовал чаще есть авокадо: в нем содержатся соединения, по свойствам напоминающие хондропротекторы, которые уменьшают воспаление, снимают боль и запускают синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, необходимых для защиты хрящей от разрушения.

Болотников рекомендовал избегать ситуаций, в которых можно получить травму сустава. Если это все-таки произошло, важно пролечить травму до конца и пройти все рекомендованные этапы восстановления.

Врачи резюмируют: чтобы танцевать и прыгать после 70 лет, трудиться нужно каждый день и начинать это желательно с юных лет. Но даже если сустав уже болит, отчаиваться не стоит. Главное — обратиться к специалисту, а не ограничиваться приемом коллагена, массажем, мануальной терапией и другими сомнительными методами лечения. Абдулаев уверен, что при ежегодном контроле и своевременном лечении здоровье суставов можно сохранить.