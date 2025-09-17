Сексолог раскрыл способ укрепить иммунитет с помощью мастурбации

Сексолог Крис Марчелло заявил, что мастурбация является не только приятным, но и полезным для здоровья занятием. Неожиданные преимущества самоудовлетворения он раскрыл в разговоре с изданием Terra.

© Lenta.ru

«Доказано, что мастурбация — это отличный способ улучшить сон и даже облегчить менструальные боли, поскольку вещества, выделяющиеся во время оргазма, обладают обезболивающим эффектом», — пояснил Марчелло. Кроме того, по его словам, таким способом можно укрепить иммунитет.

Также, как утверждает специалист, самоудовлетворение в одиночку улучшает отношения с собственным телом. Если же взаимная мастурбация практикуется в паре, то она улучшает интимную жизнь. К тому же оргазм стимулирует выработку гормонов, приводящих к ощущению благополучия, заключил Марчелло.

