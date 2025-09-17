Какая диета поможет прожить дольше

На сегодняшний день вопрос о том, живут ли веганы дольше, остаётся открытым. Однако недавние исследования показывают, что у тех, кто придерживается такого питания, более крепкое здоровье в целом.

Научно доказано, что веганская диета может снизить риск развития хронических болезней, которые приводят к преждевременной смерти. Это в том числе диабет 2 типа и болезни сердца.

Растительная диета также может помочь в снижении вероятности развития ожирения и контроле веса. Она улучшает чувствительность к инсулину, снижает риск возникновения осложнений диабета, кровяное давление, уровня вредного холестерина, риск развития некоторых видов рака, ишемической болезни сердца.

© Sarsmis / Getty Images

С другой стороны, если вы веган и не получаете в виде добавок вещества, которые содержатся только в продуктах животного происхождения, то у вас может развиться их дефицит. Он, наоборот, ухудшает общее состояние здоровья. Часто тем, кто соблюдает растительную диету, не хватает белка, витамина В12, витамина D, кальция, железа, цинка.

