Что произойдет с телом, если пить только соки

Сокотерапия рекламируется как средство для поддержания здоровья кишечника и похудения. Однако некоторые исследования показывают, что она может принести больше вреда, чем пользы.

Вот какие последствия для здоровья имеет сокотерапия.

Даёт организму питательные вещества. Например, такие, которые защищают от рака, болезней сердца, респираторных заболеваний.

Помогает снизить вес. Однако это может быть временным, если не поддерживать результаты другими стратегиями после сокотерапии.

Может вызвать низкий уровень сахара в крови. Также вы можете страдать от резких скачков уровня глюкозы в крови. Часто это приводит к усталости, головной боли, головокружению, слабости. Особенно опасно такое состояние для людей с диабетом и некоторыми другими хроническими болезнями.

Может привести к развитию бактериальных инфекций. Употребление свежевыжатых соков, которые не прошли пастеризацию или обработку для уничтожения бактерий, может вызвать бактериальные заболевания.

Может вызвать обезвоживание и нарушение электролитного баланса. Это связано с тем, что очищение организма соками не даёт питательные вещества, которые насыщают.

Формирует нездоровые пищевые привычки. Согласно результатам научных исследований, сокотерапия и другие краткосрочные голодания могут быть связаны с расстройствами пищевого поведения.

Влияет на метаболизм и мышечную массу. После уменьшения мышц из-за ограничения потребления калорий обмен веществ замедляется и организм начинает сжигать меньше калорий для сохранения энергии.

Приводит к другим проблемам со здоровьем. В соках, которые приготовлены из шпината и свёклы, может содержаться много оксалата. Это вещество повышает риск развития проблем с почками при употреблении в больших количествах.

