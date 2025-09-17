Диетолог дала советы по поддержанию сбалансированного питания

Сбалансированный рацион включает белковую пищу, богатые углеводами продукты, полезные жиры, цветные продукты, а также вкусную (и вредную) пищу в умеренных количествах. Сара Анзловар, магистр наук, лицензированный диетолог, объяснила, как придерживаться такого питания длительное время.

© Ferra.ru

Составьте гибкий план. У вас должны быть идеи и ингредиенты для завтраков, обедов и ужинов. Это поможет вам придерживаться сбалансированного питания даже в загруженные дни.

Покупайте разнообразные продукты. Существуют основные продукты, которые способствуют поддержанию сбалансированного питания. Это постные белки (курица, индейка, постная говядина, рыба, яйца, греческий йогурт, творог, консервированная фасоль или замороженные соевые бобы эдамаме, тофу, темпе), углеводы, богатые клетчаткой (цельнозерновой хлеб или макароны, зерновые, цельнозерновые хлопья, фасоль, чечевица, картофель), полезные жиры (оливковое, рапсовое и авокадовое масла, авокадо, оливки, орехи и семена, ореховые масла, сыр), свежие или замороженные фрукты и овощи, соусы, подливки, заправки, топпинги, вкусная еда ("еда для удовольствия").

Заранее придумайте "запасные" блюда. Полезно всегда под рукой держать, например, курицу гриль, замороженные фрикадельки или бургеры, консервированную фасоль или рыбу, сваренные вкрутую яйца, зерновые, которые можно разогреть в микроволновке, цельнозерновой хлеб или макароны и пр.

Откажитесь от перфекционизма. Главное - отдавать приоритет сбалансированному питанию и понимать, что это нормально, когда что-то идёт не по плану.

© d3sign / Getty Images

Добавьте то, что приносит вам удовольствие. Можете добавить для этого в блюда заправки, соусы и т. п.

Обратите внимание на то, что приносит пользу вашему телу. Для этого понаблюдайте, делают ли вас овёс и картофель более сытыми и энергичными, помогает ли белок дольше оставаться сытым, улучшают ли пищеварение овощи.

Будьте гибкими, когда питаетесь вне дома. Старайтесь сочетать блюда, которые приносят вам удовольствие, с полезными.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.