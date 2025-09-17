Врачи рассказали, что нужно знать всем о спортивных добавках
Существует большое количество пищевых добавок для спортсменов. Но действительно ли они приносят пользу?
Пищевые добавки могут быть нужны спортсменам по разным причинам. Тем, кто профессионально тренируется, они помогают получить высокую дозу определённого питательного вещества в концентрированной форме и сделать организм выносливее.
Например, креатин. Некоторые исследования показывают, что людям, которые занимаются спортом, для поддержания запасов креатина нужно потреблять до 20 г креатина в день. Но это эквивалентно 4 кг стейка!
Помимо этого, пищевые добавки могут повышать производительность. Это может играть важную роль в спорте.
Главная же проблема спортивных добавок - в определении их эффективности. Рынок ими просто переполнен, и многие из них не прошли тщательных испытаний. И даже в тех случаях, когда добавка изучалась, её могли проверить не на людях, а лишь на клетках в лаборатории.
Не исключено, что в процессе производства в состав добавок могут попасть примести. Анализы показали, что в 14-15% протестированных образцов были запрещённые вещества - анаболические стероиды. При этом спортсмены обычно принимают сразу несколько добавок, что может привести к их исключению из соревнований.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.