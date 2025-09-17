В чем преимущества для здоровья замачивания миндаля

Сырой миндаль обычно замачивают в воде на несколько часов или на ночь. Это делает орех мягче и помогает ему легче перевариваться.

Замачивание миндаля имеет ряд полезных для здоровья свойств.

Улучшение усвояемости. В миндале очень мало воды. При замачивании его текстура становится мягче. Это помогает людям, которые испытывают дискомфорт в желудке при употреблении сырых орехов, легче переваривать миндаль. Правда, научных исследований на эту тему мало.

Усиление вкуса. Благодаря замачиванию миндаль становится мягче, что облегчает его жевание и улучшает вкус.

Помощь в контроле уровня холестерина в крови. В миндале много антиоксидантов, которые помогают привести в норму уровень холестерина и бороться с окислительным стрессом.

Помощь в снижении веса. Согласно результатам исследований, употребление миндаля снижает массу тела сильнее, чем любые другие орехи. Ещё в одной научной работе говорится, что употребление 10 г замоченного миндаля перед завтраком в течение как минимум 12 недель может привести к похудению.

Улучшение уровня сахара в крови. У миндаля низкий гликемический индекс, он содержит много клетчатки и растительного белка. Также это отличный источник магния, который улучшает метаболизм глюкозы.

