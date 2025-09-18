Как правильно выполнять приседания со степ-платформой

Делимся тонкостями тренировок с этим инвентарём и делаем разбор популярных вариаций упражнения.

© Чемпионат.com

У приседаний есть множество вариаций как с использованием оборудования, так и без него. Тренажёр Смита, петли TRX, гантели, гири и штанги – популярные и надёжные помощники спортсменов в освоении и усложнении этого упражнения.

Для эффективной тренировки можно использовать разный инвентарь. Сегодня остановим внимание на интересной вариации приседаний, выполняющихся на степ-платформе. О том, как и зачем её использовать и чем она может помочь – обсудили с тренером.

Зачем выполнять приседания на степ-платформе?

«Ваш присед может стать ещё лучше, нужно лишь использовать степ правильно», – Артем Опальницкий, фитнес-тренер и нутрициолог DDX Fitness.

Все привыкли к приседаниям на полу, поэтому использование степа часто ставится под сомнение. Однако в пользу того, чтобы взять на вооружение этот инвентарь, есть несколько аргументов.

Увеличение амплитуды движения. Если подвижность тазобедренных суставов позволяет приседать ниже, можно использовать степ-платформу для увеличения глубины приседаний.

Улучшение мобильности. Этот компонент развивается за счёт увеличения амплитуды. Причём не обязательно приседать с большим весом. Достаточно собственного веса или лёгкой гири.

Включение мышц-стабилизаторов. Чтобы опуститься ниже, тело будет вынуждено подключить больше сегментов.

Дополнительная нагрузка на мышцу. Если вы хотите разнообразить свои занятия, то можно использовать приседания со степом для увеличения нагрузки.

Как правильно приседать на степ-платформе?

Техника выполнения в тренировках играет ведущую роль. При правильном подходе вы можете избежать риска травм и получите нагрузку на целевую мышцу. Новички, вставая на степ, начинают заваливаться на носки или округлять спину, что сводит все усилия к нулю или даже вредит. Чтобы выполнять приседания на степе правильно, следуйте нашим рекомендациям.

Основные правила

Ноги должны полностью находиться на платформе. В противном случае нагрузка может пойти на суставы, или вы можете потерять равновесие и упасть.

Спина должна находиться в нейтральном положении. Во время приседаний напрягите мышцы кора и стабилизируйте позвоночник, не давая ему сгибаться.

Колени должны быть направлены в сторону носков. Правильное положение суставов — важная составляющая безопасности приседаний. Если колени заваливаются внутрь, можно использовать специальные кольцевые резинки.

Приседайте в полную амплитуду. Выполняя приседания на степ-платформе, необходимо опускаться ниже параллели с полом, увеличивая амплитуду движения. Иначе необходимость в использовании степа отпадает.

Учитывайте вашу антропометрию и гибкость. Бывает так, что вертлужная впадина в тазобедренном суставе слишком глубокая и при выполнении приседания таз постоянно подкручивается. В таком случае на позвоночник идёт лишняя нагрузка. То же самое можно увидеть при недостаточной мобильности тазобедренного сустава. В таком случае лучше использовать классический вариант приседаний.

Дышите правильно. При опускании сделайте глубокий вдох. Это позволит стабилизировать позвоночник. На выдохе поднимайтесь вверх.

Топ-5 вариантов приседаний на степе

Приседания на степ-платформе могут выполняться по-разному, в зависимости от постановки ног, угла корпуса и снаряда.

Вариации

Классические приседания на степе. Здесь в качестве опоры используется не пол, а степ. Постановка ног может быть классическая или чуть шире.

Приседания с узкой постановкой. Чем у́же вы поставите ноги, тем больше будет амплитуда движения.

Приседания на двух степ-платформах. В данном варианте каждая нога занимает свой степ. Такой способ часто используют девушки для увеличения глубины приседаний.

Приседания на двух степах в стиле сумо с гирей. Для этого движения необходима достаточно хорошая гибкость в мышцах, приводящих бедро. Для выполнения требуется дополнительная подготовка.

Приседания на степе в 1,5 повтора. Здесь при приседании необходимо сначала опуститься на полную глубину, потом подняться наполовину и опуститься ещё раз. Это позволит увеличить тренировочный объём.

Приседания на степе на одной ноге. Для любителей максимальных усложнений можно выполнять приседания на платформе на одной ноге.

Динамические приседания. Опускаться необходимо медленно на 3-4 счёта, подняться нужно максимально быстро, немного оторвав ноги от платформы.

Разбор самых популярных вариаций приседаний на степе

Классические приседания на степе

Техника выполнения

Встаньте на степ прямо, ноги расположите на ширине плеч. Возьмите небольшое отягощение в виде гири или гантели, можно выполнять упражнение без отягощения. Начните приседать, колени должны быть направлены к центру стоп. Не заваливайте их внутрь. Не выводите колени за носки. Приседайте до сохранения нейтрального положения позвоночника. Вернитесь в исходное положение. Выполните 12-15 повторений.

Приседания на степе с узкой постановкой ног

Техника выполнения

Встаньте на степ. Ноги поставьте у́же ширины плеч. Опускайтесь, соблюдая правильное положение коленного и голеностопного суставов друг к другу. Колени должны быть сонаправлены с носками. Приседайте с максимальной глубиной, но спина не должна сгибаться. Колени не выходят за линию носка. На выдохе вернитесь в исходное положение. Выполните 12-15 повторений.

Приседания на степах в стиле сумо

Техника выполнения

Вам понадобятся два степа. Их нужно поставить таким образом, чтобы ноги стояли широко. Поставьте ноги широко на степы, разверните стопы наружу под углом 30-45 градусов. Возьмите гирю. Она должна находиться между ногами на вытянутых руках. Опускайте вниз в полную амплитуду, чтобы гиря коснулась пола. Приседайте до сохранения нейтрального положения позвоночника. Колени не выходят за линию носка. Поднимитесь на выдохе. Выполните 12-15 повторений.

Динамические приседания на степе

Техника выполнения

Встаньте на степ ровно на двух ногах. Можно выполнять упражнение без веса. Начните медленно опускаться вниз на 3-4 счёта. При достижении максимальной глубины быстро вернитесь в исходное положение, чуть оторвав ноги от степа. Вы делаете небольшой прыжок. Восстановите равновесие. Вернитесь в исходное положение. Выполните 15-20 повторений.

Приседания на степе на одной ноге

Техника выполнения

Встаньте на степ одной ногой. Вторую можно держать в воздухе перед собой. Руки прямые и находятся перед вами. Начните медленно опускаться вниз. Колено должно быть сонаправлено с носком. Для начала с целью сохранения баланса можно использовать петли ТРХ или держаться за опору. Достигните максимальной глубины приседа. Вернитесь в исходное положение. Выполните 12-15 повторений.

Берите максимум от тренировок с любым оборудованием. Но помните, что во всём важен баланс. Подбирайте упражнения, которые подходят вам и вашим целям. Приседания на степе можно выполнять в разных вариациях, но главное — это не очередной рекорд, а здоровье.