Чем может быть опасна «улиткотерапия»

Косметологические процедуры с использованием африканских улиток, которые называют "улиткотерапией", могут стать причиной тяжелых аллергических реакций, считает доктор медицинских наук, профессор кафедры "Охрана окружающей среды" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Лариса Волкова.

В некоторых салонах в России и других странах появились услуги, называемые "улиткотерапией". Во время сеанса по лицу клиента ползают гигантские африканские улитки (Achatina fulica), чей секрет может обладать ухаживающими свойствами. Такие животные, обитающие в тропических регионах, могут достигать 30 см в длину. Муцин, которые они производят, содержит гликолиевую кислоту, витамины и другие важные компоненты, однако использование улиток сопряжено с рисками аллергических реакций и инфекций.

"Секрет улитки содержит комплекс чужеродных для иммунной системы человека белков, таких как гликопротеины и ферменты, которые способны выступать в роли мощных аллергенов. При нанесении слизи ее соединения легко проникают через эпидермальный барьер, особенно если на коже есть микроповреждения, и запускают каскад иммунного ответа. Это может проявляться в виде резкого покраснения, сильного зуда, крапивницы или даже отека Квинке в области нанесения", - пояснила Волкова, чьи слова приводит в сообщении пресс-служба ПНИПУ.

Сальмонелла и кишечная палочка

Негативным для здоровья последствием может стать и механическое повреждение кожи языком улитки (радулой). Микроцарапины могут быть не видны глазу, но их наличие повышает уязвимость организма перед патогенами.

"Улитка двигается медленно или может просто не ползти, а в ответ на подталкивание может укусить. Все это приведет к макротравматизации эпидермиса (повреждение верхнего слоя кожи) и, как следствие, спровоцировать заражение инфекциями и воспаление", - также уточнила она, добавив, что моллюски, выращенные в нестерильных условиях, часто выступают переносчиками сальмонеллы и кишечной палочки, а также паразитических червей.

Эксперт считает, что перед подобными процедурами людям обязательно нужно проконсультироваться с аллергологом и тщательно взвесить все за и против, так как от глубоких морщин и ярко выраженных дефектов кожи улиточная слизь не избавит.