"Улиткотерапия" может спровоцировать инфекции и тяжелую аллергию

ТАСС

Косметологические процедуры с использованием африканских улиток, которые называют "улиткотерапией", могут стать причиной тяжелых аллергических реакций, считает доктор медицинских наук, профессор кафедры "Охрана окружающей среды" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Лариса Волкова.

Чем может быть опасна «улиткотерапия»
В некоторых салонах в России и других странах появились услуги, называемые "улиткотерапией". Во время сеанса по лицу клиента ползают гигантские африканские улитки (Achatina fulica), чей секрет может обладать ухаживающими свойствами. Такие животные, обитающие в тропических регионах, могут достигать 30 см в длину. Муцин, которые они производят, содержит гликолиевую кислоту, витамины и другие важные компоненты, однако использование улиток сопряжено с рисками аллергических реакций и инфекций.

"Секрет улитки содержит комплекс чужеродных для иммунной системы человека белков, таких как гликопротеины и ферменты, которые способны выступать в роли мощных аллергенов. При нанесении слизи ее соединения легко проникают через эпидермальный барьер, особенно если на коже есть микроповреждения, и запускают каскад иммунного ответа. Это может проявляться в виде резкого покраснения, сильного зуда, крапивницы или даже отека Квинке в области нанесения", - пояснила Волкова, чьи слова приводит в сообщении пресс-служба ПНИПУ.

Сальмонелла и кишечная палочка

Негативным для здоровья последствием может стать и механическое повреждение кожи языком улитки (радулой). Микроцарапины могут быть не видны глазу, но их наличие повышает уязвимость организма перед патогенами.

"Улитка двигается медленно или может просто не ползти, а в ответ на подталкивание может укусить. Все это приведет к макротравматизации эпидермиса (повреждение верхнего слоя кожи) и, как следствие, спровоцировать заражение инфекциями и воспаление", - также уточнила она, добавив, что моллюски, выращенные в нестерильных условиях, часто выступают переносчиками сальмонеллы и кишечной палочки, а также паразитических червей.

Эксперт считает, что перед подобными процедурами людям обязательно нужно проконсультироваться с аллергологом и тщательно взвесить все за и против, так как от глубоких морщин и ярко выраженных дефектов кожи улиточная слизь не избавит.

"Лучше выбрать проверенные методы ухода за кожей, которые обеспечат безопасность и эффективность. Сейчас многие косметические бренды предлагают кремы и сыворотки, содержащие экстракт слизи улиток. Такие продукты проходят всевозможные проверки качества, обеспечивая аналогичный эффект без риска заражения инфекциями или аллергических реакций", - уточнили в университете.