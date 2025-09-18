Что будет с организмом, если съедать по хот-догу в день

Новый метаанализ, вышедший в Nature Medicine, объединило десятки предыдущих работ и подтвердило: регулярное употребление обработанного мяса, сладких напитков и промышленных трансжиров связано с повышенным риском диабета 2 типа, ишемической болезни сердца и колоректального рака.

Даже небольшие дозы, например сосиска или банка газировки (около 350 мл), дали заметный эффект. Риски накапливаются со временем и возрастают по мере увеличения потребления.

По словам старшего автора статьи доктора Демевоза Хейла из Института оценки показателей здоровья Университета Вашингтона, «постоянное потребление даже небольших количеств этих продуктов связано с ростом риска заболеваний».

Анализ проводился с помощью метода Burden of Proof — особого типа анализа, моделирующего риск в зависимости от уровня потребления.

Обработанное мясо (сосиски, колбасы, бекон) классифицировано Международным агентством по изучению рака как канцероген. Оно содержит нитриты, которые в организме могут превращаться в нитрозамины — соединения, повреждающие клетки ЖКТ. Высокотемпературная готовка усиливает образование канцерогенных соединений.

Сладкие напитки (газировка, энергетики, сладкие холодные чаи и фруктовые напитки) дают быстрый скачок сахара без насыщения, перегружая систему регуляции инсулина. Промышленные трансжиры повышают «плохой» холестерин и снижают «хороший», способствуя образованию бляшек в сосудах.

Ученые подчеркивают: наблюдательные данные не доказывают прямую причинность, но картина закономерна.

Всемирная организация здравоохранения советует ограничить свободные сахара до 10% калорий (лучше до 5%) от общего рациона. Многие страны уже запрещают промышленные трансжиры.

Эксперты подчеркивают: цель не в строгих запретах, а в разумной модели питания. Замена сладкой газировки на воду и выбор натуральных белков вместо обработанного мяса могут существенно снизить риски.