Из-за чего после 40 лет может часто кружиться голова

Головокружение — один из самых распространенных симптомов и жалоб у людей среднего и старшего возраста. Оно может проявляться как легкая неустойчивость и потеря ориентации, ощущение «пустоты» в голове или сильное вращение предметов вокруг. Часто этот сигнал организм подает не случайно: он указывает на возрастные изменения в сосудах, нервах или внутреннем ухе. Терапевт Евгений Митрюхин рассказал об основных причинах неприятного явления и о том, что можно предпринять.

Возможные причины головокружения после 40 лет

Одна из самых частых причин — возрастные изменения сосудов: снижение эластичности артерий, скачки давления или атеросклероз нарушают кровоток в мозге. Шейный остеохондроз тоже встречается у многих. Сдавление сосудов и нервов в шейном отделе позвоночника может вызывать ощущение «кружения» и слабости.

«Нередки и проблемы внутреннего уха, вестибулярный аппарат с возрастом становится чувствительнее к воспалениям, инфекциям и перегрузкам. Гормональные перестройки тоже играют свою роль, особенно у женщин — в период перименопаузы возможны колебания давления и тонуса сосудов. Наконец, всегда стоит учитывать общие факторы. Тут анемия и дефицит витамина В12, обезвоживание, недостаток сна, стресс и побочные эффекты некоторых лекарств также могут давать эффект вертолета», — объясняет эксперт.

Контроль давления и сосудов

Первое, что рекомендуют врачи, — регулярно измерять артериальное давление и пульс. После 40 лет скачки давления становятся частыми, и именно они могут быть причиной головокружения и слабости. Важно вести дневник измерений, чтобы отследить закономерности. При частых колебаниях нужно обратиться к терапевту или кардиологу и при необходимости подобрать терапию. Своевременный контроль сосудов снижает риск инсульта и улучшает общее самочувствие.

Укрепление шейного отдела позвоночника

Шейный остеохондроз — один из «лидеров» по провокации головокружений. Малоподвижный образ жизни и работа за компьютером усиливают нагрузку на шею. Простая гимнастика для шейного отдела, регулярные разминки и плавание помогают улучшить кровоток. При болях стоит пройти курс физиотерапии или массажа по назначению врача. Поддержка шеи в тонусе снижает вероятность головокружений, связанных с пережатием сосудов.

Поддержка вестибулярного аппарата

Если головокружения связаны с внутренним ухом, помогают упражнения на равновесие и специальные методики ЛОР-врача.

«Иногда назначают препараты для улучшения микроциркуляции. Важно следить за ушами: своевременно лечить воспаления, избегать попадания холодной воды и переохлаждений. Регулярные прогулки, ходьба по неровной поверхности или йога тренируют равновесие. Поддержка вестибулярного аппарата снижает риск падений и повышает уверенность в движениях», — говорит врач.

Сбалансированное питание и вода

Анемия и обезвоживание часто маскируются под головокружение. После 40 лет стоит проверить уровень гемоглобина, железа и витамина B12. В рационе должны быть мясо, рыба, бобовые, зелень и цельные злаки. Важно пить достаточно воды, особенно в жару или при физической нагрузке. Когда организм получает нужные питательные вещества и жидкость, приступы головокружения становятся реже.

Снижение стресса и полноценный сон

Хроническая усталость и недосып усиливают ощущения неустойчивости и снижают способность мозга быстро адаптироваться к изменениям положения тела. После 40 лет особенно важно спать не меньше 7–8 часов. Расслабляющие практики — дыхательные упражнения, медитация, вечерние прогулки — помогают нормализовать работу нервной системы, а при реальной необходимости врач может порекомендовать мягкие успокаивающие средства.