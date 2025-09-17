Какие полезные овощи угнетают работу щитовидной железы после 50 лет

После 50 лет щитовидная железа становится более уязвимой. Значительно замедляется ее работа, ухудшается усвоение йода и обмен веществ. В этот период даже полезные овощи могут нарушить гормональный баланс, если есть их неправильно. Капуста (белокочанная, цветная, брокколи, кейл, брюссельская) в сыром виде она содержит гойтрогены — вещества, мешающие усвоению йода. После 50 лет медики советуют употреблять крестоцветные овощи в тушеном или вареном виде. А можно также готовить из них запеканки, которые пойдут на пользу и щитовидке, и фигуре.

Редис и редька при частом употреблении в сыром виде также снижают усвоение йода. После 50 лет их не стоит есть ежедневно килограммами. Лучше добавлять их понемногу в разные салаты или слегка потушить, отмечает канал «Академия вкуса«.

Кроме того, после 50 лет употребление шпината также стоит ограничить. Этот суперфуд содержит оксалаты, которые мешают усвоения кальция и магния. Нехватка этих минералов негативно влияет на гормональный фон. Шпинат лучше слегка потушить, это снизит содержание оксалатов.

