Какие привычки портят осанку и чем это чревато

Как привычки портят осанку и к чему это приводит: советы эксперта
Многие привычки могут привести к проблемам с осанкой. Об этом рассказал эксперт.
Алексей Михайлович Решетун, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт и писатель, рассказал о привычках, которые приводят к проблемам с осанкой.
Какие привычки влияют на осанку помимо гаджетов?
Несмотря на то, что современные дети проводят много времени за гаджетами, чтение книг по-прежнему актуально. Неправильная поза во время чтения, особенно во время выполнения домашних заданий, формирует неправильное положение тела.
В каком возрасте начинаются изменения?
Примерно с 5-6 лет, когда начинаются регулярные письменные занятия. Именно в этом возрасте важно объяснять ребенку, как правильно держать осанку, и контролировать соблюдение этих правил. В дальнейшем ребенок сможет контролировать осанку самостоятельно.
Какие заболевания могут возникнуть из-за нарушения осанки?
Нарушение осанки может привести к нарушению походки, проблемам с суставами. В подростковом возрасте это может вызвать комплексы по поводу внешности и насмешки со стороны сверстников.
Что делать для улучшения осанки?
- Корректоры осанки: Могут быть полезны, но только по рекомендации врача. Самостоятельное использование не рекомендуется, так как может навредить.
- Упражнения: Регулярные упражнения для укрепления мышц спины и поддержания правильной осанки.
- Контроль за позой: Следите за тем, как вы сидите, стоите и ходите. Помните о правильной посадке за столом, держите спину прямо.
- Консультация со специалистом: При проблемах с осанкой или позвоночником обязательно обратитесь к врачу, передает пресс-служба Пироговского университета.