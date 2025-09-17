Какие привычки портят осанку и чем это чревато

Многие привычки могут привести к проблемам с осанкой. Об этом рассказал эксперт.

© Vse42.ru

Алексей Михайлович Решетун, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт и писатель, рассказал о привычках, которые приводят к проблемам с осанкой.

Какие привычки влияют на осанку помимо гаджетов?

Несмотря на то, что современные дети проводят много времени за гаджетами, чтение книг по-прежнему актуально. Неправильная поза во время чтения, особенно во время выполнения домашних заданий, формирует неправильное положение тела.

В каком возрасте начинаются изменения?

Примерно с 5-6 лет, когда начинаются регулярные письменные занятия. Именно в этом возрасте важно объяснять ребенку, как правильно держать осанку, и контролировать соблюдение этих правил. В дальнейшем ребенок сможет контролировать осанку самостоятельно.

Какие заболевания могут возникнуть из-за нарушения осанки?

Нарушение осанки может привести к нарушению походки, проблемам с суставами. В подростковом возрасте это может вызвать комплексы по поводу внешности и насмешки со стороны сверстников.

Что делать для улучшения осанки?