Сидячий образ жизни связали с развитием диабета

По статистике, каждый третий американец живёт с преддиабетом и многие из них об этом даже не подозревают. Научно доказано, что физическая активность менее трёх дней в неделю может повысить риск развития диабета. Вот несколько причин, почему так происходит.

Увеличение резистентности к инсулину. При малоподвижном образе жизни развивается инсулинорезистентность - состояние, при котором организм становится менее чувствительным к инсулину. В конечном итоге это может привести к диабету 2 типа.

Увеличение скачков уровня сахара в крови. После приёма пищи уровень глюкозы в крови может сильнее повышаться, если вы мало двигаетесь. Также вам может требоваться больше времени, чтобы этот показатель пришёл в норму. Это со временем может вызвать хронические заболевания: болезни сердца, повреждение глаз, повреждение нервов, потерю зрения. К счастью, даже двухминутная прогулка или стояние после еды могут помочь нормализировать уровень сахара в крови.

Набор веса и изменение состава тела. Лишний жир повышает риск возникновения метаболических проблем (повышенный уровень давления и холестерина), диабета.

Повышение уровня липидов в крови. Длительное сидение нарушает переработку организмом жиров и глюкозы в крови, даже если вы в течение дня занимаетесь спортом. При этом исследования показывают, что короткие периоды активности каждые 30 минут могут свести на нет эти последствия.

