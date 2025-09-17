Чем опасен отказ от солнцезащитного крема

Солнцезащитный крем, по словам дерматологов, нужно наносить на кожу даже осенью и зимой. А вот что произойдёт, если от него отказаться.

© Ferra.ru

Рак кожи. Постоянное воздействие УФ-излучения на кожу может привести к изменению ДНК и развитию онкологии. Меланома, например, часто имеет летальные последствия, если её не обнаружить на ранней стадии.

Преждевременное старение. Наиболее распространённые признаки старения - это морщины, пигментные пятна и сухость. Длительное воздействие солнца может этот процесс ускорить.

Гиперпигментация и тёмные пятна. Из-за нерегулярного использования солнцезащитного крема меланин может вырабатываться неравномерно. Это может изменить цвет кожи или привести к появлению тёмных либо "возрастных" пятен.

Рубцевание. Неоднократное воздействие солнечных лучей может изменить текстуру кожи, привести к образованию рубцов.

© Oscar Wong / Getty Images

Воспаление и покраснение. Из-за воздействия УФ-лучей кожа может стать более чувствительной к средствам по уходу за ней. Также могут появиться раздражения, опухания.

Ухудшение течения существующих заболеваний кожи. Солнце ухудшает симптомы волчанки, розацеа, экземы.

Подавление иммунитета. Учёные обнаружили, что ультрафиолет наносит вред иммунной системе и снижает её эффективность.

Солнечный ожог. Обгореть можно даже за 15-20 минут, а это - повреждение ДНК в реальном времени. Позже оно может привести к появлению морщин, пигментных пятен, меланоме.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.