Эксперт предупредил об опасности десертов

Некоторые сладости опасно есть осенью, в этот период повышаются риски пищевых инфекций и обострений простуд. Об этом ТАСС рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

"Осенью повышаются риски пищевых инфекций и обострений простуд - некоторые сладости в этот период особенно рискованны. Десерты без выпечки и с сырыми ягодами могут быть опасны из-за риска сальмонеллеза и другой бактериальной инфекции. Кремовые десерты и другие молочные продукты могут быть опасны, поскольку они быстро портятся при нарушении холодовой цепи", - пояснил эксперт.

Также, по его словам, опасность могут представлять домашние заготовки с недостаточной стерилизацией - употребление некачественного варенья, джема, консервов с фруктами, сиропов может привести к отравлениям.

Кроме того, как отметил Быстров, могут быть опасны сушеные фрукты и ореховые смеси плохого качества, слишком холодные сладости при простуде или слабом иммунитете, мороженое и ледяные десерты, уличные сладости - карамель на палочке, сладкая вата, пончики с уличных лотков, а также слишком сладкие и жирные сладости. "Употребление высококалорийных сладостей при осенней вялости может привести к перегрузке ЖКТ, набору веса, снижению иммунитета и энергии", - сказал собеседник агентства.