Диетологи назвали самый полезный для здоровья орех

Орехи удобны, питательны и универсальны. Но какой из них полезнее всего для организма? Эксперты по питанию считают, что миндаль.

Прежде всего, миндаль - хороший источник растительного белка. На 30-граммовую порцию этого ореха приходится около 6 г протеина. Это больше, чем во многих других орехах, отмечает Мара Берроуз, сертифицированный диетолог-нутрициолог. Он рекомендует есть миндаль и в качестве источника клетчатки, способствующей хорошему пищеварению и регулярному стулу.

Исследования показывают, что употребление миндаля увеличивает рост полезных бактерий в кишечнике. Это значит, что этот орех поддерживает здоровое пищеварение.

© Westend61 / Getty Images

Ещё миндаль может похвастаться большим количеством витамина Е и ненасыщенных жиров в составе. Научные работы показывают, что люди, которые едят больше продуктов, богатых полезными жирами и витамином Е, имеют ниже риск развития болезней сердца. Также из миндаля вы получите магний - минерал, необходимый для снижения давления и контроля уровня сахара в крови.

Ну и последнее: миндаль - вкусный и универсальный продукт, который подходит как для сладких, так и для солёных блюд.

