Семь полезных альтернатив кофе

Если вы хотите полностью отказаться от кофе или пить его меньше, можете попробовать заменить его другими напитками. Они отлично подходят для начала дня.

© Ferra.ru

Матча. Этот чай известен полезными свойствами, многие из которых связаны с антиоксидантом эпигаллокатехин галлатом (EGCG). По словам учёных, этот антиоксидант уменьшает воспаление, улучшает здоровье сердца, защищает от некоторых видов рака. Также матча богат L-теанином, способствующим длительному приливу энергии и лучшей концентрации.

Пряный чай. Одна чашка такого чая содержит около 21 мг кофеина, тогда как в чашке чёрного кофе его 90 мл. Пряный чай (масала чай) - это чёрный чай со специями: такими как корица, кардамон, имбирь, гвоздика и чёрный перец.

Грибной кофе. В зависимости от сорта он может как содержать кофеин, так и нет. Грибы в кофе действуют как адаптогены, то есть природные вещества, помогающие организму адаптироваться к стрессу и стать более устойчивым к нему. Также они поддерживают здоровье мозга, иммунную функцию, концентрацию внимания, воспалительные реакции, контроль уровня сахара в крови.

Йерба мате. Он представляет собой традиционный южноамериканский чай, приготовленный из листьев высушенных листьев падуба парагвайского (Ilex paraguariensis). Кофеина в нём примерно столько же, сколько в обычном кофе: около 80 мг на чашку. В сочетании с кофеином теобромин и следовые количества теофиллина в этом чае дают энергию и концентрацию без нервного возбуждения.

© alvarez / Getty Images

Цикорий. Этот напиток не содержит кофеина, но по вкусу напоминает кофе. Также он обладает лёгким слабительным эффектом, содержит много инулина, типа пребиотической клетчатки.

Мятный чай. Он может быть полезен для пищеварения, так как облегчает вздутие, несварение желудка, тошноту. Исследования показывают, что перечная мята обладает противовирусным и антимикробным действием.

Латте с золотым молоком. Готовится этот напиток путём смешивания коровьего или растительного молока с куркумой и согревающими специями (корицей, имбирём, чёрным перцем). Такой латте не содержит кофеина, но нравится многим благодаря согревающему эффекту.

Чай ройбуш. Это натуральный травяной чай без кофеина. В нём есть антиоксиданты аспалатин и кверцетин, которые полезны для сердца и могут обладать противовоспалительными свойствами. Ещё по сравнению с другими видами чая ройбуш содержит мало танинов, которые у некоторых людей могут вызвать раздражение желудка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.