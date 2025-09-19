Доктор объяснил, почему духота опасна для здоровья

Врач-терапевт Татьяна Тарадеева рассказала, что основная опасность духоты заключается в отравлении организма углекислым газом.

В беседе с aif.ru эксперт отметила, что при гиперкапнии сосуды головного мозга расширяются, вызывая повышение артериального давления и головную боль.

«Нервная система реагирует двояко: сначала может возникнуть возбуждение, которое затем сменяется заторможенностью, сильной сонливостью и снижением концентрации», — сказала Тарадеева.

По словам специалиста, при духоте дыхание становится частым, поверхностным или прерывистым.

