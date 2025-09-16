Как победить сонливость после обеда без дневного сна

Многие из нас сталкиваются с дневным упадком сил, когда после обеда очень хочется вздремнуть. Но есть способы получше, чем сон. Вот что советуют в этом случае делать специалисты.

Если поспать днём после обеда у вас нет возможности, то есть много других способов заставить мозг "взбодриться". Например, вы можете прогуляться по парку или позаниматься йогой.

Доктор Алехандро Фернандес-Монтеро из Университета Наварры отмечает, что 30-минутная прогулка даёт примерно те же когнитивные преимущества, что и короткий сон. Лёгкая физическая активность, как известно, активизирует мозг, улучшает настроение и делает нас внимательнее.

© Getty Images

Доктор Вики Гарфилд соглашается и добавляет, что любая расслабляющая деятельность вне рабочего места может быть полезна. Она всё равно даёт мозгу отдохнуть, даже без сна.

Исследователь в области нейробиологии доктор Миту Сторони рекомендует планировать самые лёгкие, не требующие размышлений и больших умственных усилий дела на период послеобеденного спада. Он длится примерно до 3 часов дня.

В то же время важно понимать, что ничто не сможет вам компенсировать недостаток ночного сна. Чтобы хорошо мыслить в дневное время, важно хорошо спать. Это база.

