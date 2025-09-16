Что определяет потребность человека в физической активности

У каждого из нас - собственная индивидуальная норма физической активности. Вот от каких факторов это зависит.

© Ferra.ru

Генетическая изменчивость. Гены влияют на состав мышечных волокон, метаболизм, сердечно-сосудистую систему. Некоторые из нас могут быть от природы больше предрасположены к упражнениям на выносливость, а некоторые - к силовым тренировкам.

Скорость обмена веществ. Метаболизм у некоторых людей изначально выше, то есть они быстрее сжигают килокалории в состоянии покоя. Это влияет на расход энергии во время тренировок, тип и интенсивность упражнений, которые нужны для контроля веса и поддержания тела в форме.

Состав тела. У тех, кто имеет высокий процент сухой мышечной массы, могут быть иные показатели силы и выносливости, чем у людей с высоким уровнем жира.

Возраст. Дети и подростки имеют другие потребности, нежели взрослые и пожилые люди. Для двух последних важны, например, плотность костей и функциональные способности.

© Getty

Личные цели. У большинства из тех, кто занимается спортом, есть какие-то индивидуальные цели. Также человек может предпочитать тренироваться один или в группе.

Активность между тренировками. Это влияет на потребность в физических нагрузках и на питание. Например, если у вас в целом активный образ жизни, вам может не требоваться столько же упражнений, сколько тем, кто мало двигается. Кроме того, у всех из нас разное время восстановления после занятий спортом.

Психологические факторы. На предпочтения в спорте и приверженность ему влияют также уровень мотивации, стресса, психическое здоровье.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.