Как авокадо поможет снизить давление

Авокадо может похвастаться большим количеством калия, клетчатки, магния, жиров. Все эти соединения помогают контролировать артериальное давление.

Регулярное употребление авокадо связывают со снижением артериального давления. В ходе одного исследования выяснилось, что употребление около 2,5 авокадо в неделю связано со снижением вероятности развития повышенного кровяного давления на 17%. Этот эффект оставался постоянным даже после учёта других факторов: образа жизни, общего качества питания, степени ожирения.

Учёные обнаружили также, что одно авокадо в день в течение 12 недель улучшило контроль уровня сахара в крови и снизило уровень маркеров воспаления у взрослых с избыточным весом или инсулинорезистентностью.

Другое исследование, которое длилось полгода, показало, что одно авокадо в сутки улучшило уровень холестерина ЛПНП, качество питания, сон участников.

Две и более порции авокадо в неделю оказались связаны со снижением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний в целом на 16%, а ишемической болезни сердца - на 21%. Особенно заметен эффект был, когда этот фрукт заменил продукты с высоким содержанием насыщенных жиров (масло, обработанное мясо, яйца).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.