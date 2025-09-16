Как макияж вредит здоровью

С одной стороны, макияж может сделать вас уверенней в себе и помочь с самовыражением, с другой, он может навредить здоровью. Вот о чём следует помнить перед покупкой косметики.

Загрязнение тяжёлыми металлами. В косметических средствах могут содержаться мышьяк, хром, свинец, кадмий и ртуть. Иногда их концентрация превышает безопасные нормы. Эти металлы могут впитываться в кожу и вызывать задержки развития, когнитивные и репродуктивные нарушения, нарушение работы почек, высокий риск развития онкологии.

Возникновение угрей. Нанесение макияжа связано с появлением косметических прыщей. Они вызваны такими косметическими продуктами, как тональный крем, румяна, консилер, средствами по уходу за волосами и кожей.

Аллергия. На любой из компонентов косметики у вас может возникнуть аллергическая реакция.

Микробное загрязнение и инфекции. Инструменты и принадлежности для макияжа могут привести к развитию стафилококка, грибков, кишечной палочки и других патогенов. Попадание этих микроорганизмов в косметику вызывает такие проблемы со здоровьем, как акне, раздражение кожи, абсцессы, целлюлит, а в крайних случаях - системные инфекции.

© Inka Williams / Getty Images

Более высокий риск развития рака. Анализ 50 случайных продуктов для макияжа показал, что во многих из них есть компоненты с канцерогенным или способствующим развитию рака потенциалом. В том числе это парабены, диоксид кремния и этоксилированные соединения, доноры формальдегида или высвобождающие формальдегид вещества.

Вмешательство в гормональный фон. Нарушают работу эндокринной системы такие вещества, как триклозан, парабены и фталаты. Их связывают с метаболическими нарушениями, ранним половым созреванием, проблемами с фертильностью, репродуктивными нарушениями.

Поглощение «вечных химикатов». Эти химикаты вызывают нарушение работы щитовидной железы, рак, заболевания печени, иммунную дисфункцию, репродуктивные нарушения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.