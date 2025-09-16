Какой должна быть диета донора

Исследования давно показали, что кофеин может влиять на качество сдаваемой крови, заявил НСН Станислав Давыдов. Исследования давно показали, что не рекомендуется употреблять кофе в день сдачи крови, как и жареную, жирную и молочную пищу. Об этом НСН напомнил начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов.

Американские ученые выяснили, что кофе ухудшает качество донорской крови, делает эритроциты хрупкими и менее способными переносить кислород, пишет «Афиша Daily». Это снижает эффективность переливаний. Так, они предлагают временно отказываться от напитков с кофеином перед сдачей крови. Давыдов отметил, что это открытие не ново.

«В день перед сдачей крови употребление кофе действительно не рекомендуется. Были разные исследования на тему того, каким образом на это может реагировать организм. Поэтому это исследование не ново, и медицинское сообщество его подтверждает. Но, все очень индивидуально. То есть у вас, например, это может отразиться на показателях, а у кого-то кофеин наоборот даст дополнительную норму, и это никак не скажется на донорской крови. А вообще перед донорством нужно исключить любые продукты, которые могут не вписаться в так называемую донорскую диету. Если хотите котлет, то рекомендуем делать их на пару, исключить молочную продукцию, всю жирную пищу, фастфуд, любую жареную пищу, алкогольную продукцию, лекарства, содержащие анальгин, аспирин. И, конечно, надо выспаться и отправиться на пункт переливания в хорошем настроении», - рассказал он.

Ранее руководитель Центра поддержки студентов Сколковского института науки и технологий, участник проекта «Лидеры-Доноры» Клуба Лидеров России «Эльбрус» Борис Тригуб заявил НСН, что в России люди зачастую сдают кровь единоразово, из-за чего существует большая проблема с регулярными донорами.