Девять способов справиться с токсикозом

Беременность — это удивительное время, наполненное предвкушением чуда. Однако для многих женщин этот период начинается не только с радостных эмоций, но и с неприятных симптомов, известных как ранний токсикоз. Это состояние, которое может омрачить первые месяцы ожидания малыша, но важно помнить, что это естественная реакция организма на гормональные изменения и, как правило, проходит самостоятельно.

Что такое токсикоз и как он проявляется

Токсикоз, или утренняя тошнота (хотя она может возникать в любое время суток), обычно начинается примерно с 6 недели беременности и может длиться до 12—14 недель, а иногда и дольше. Проявляется несколькими симптомами:

Тошнота — это, пожалуй, самый известный признак. Тошнота может быть легкой, накатывающей волнами, или достаточно сильной, приводящей к рвоте.

Рвота — не всегда сопровождает тошноту, но если возникает, может быть как однократной, так и многократной в течение дня.

Изменение вкусовых предпочтений и обоняния — многие женщины отмечают, что определенные запахи становятся невыносимыми, а вкусы — резкими или неприятными. Появляется тяга к определенным продуктам или, наоборот, отвращение к привычной пище.

Слюнотечение — повышенное выделение слюны также может быть одним из проявлений.

Усталость и слабость — организм тратит много сил на развитие новой жизни, поэтому повышенная утомляемость — вполне естественное явление.

Почему это происходит?

Основной причиной токсикоза считаются резкие гормональные изменения, происходящие в организме женщины. Главную роль играют:

ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) — гормон начинает активно вырабатываться после имплантации эмбриона и его уровень быстро растет в первом триместре.

Эстрогены — их уровень также повышается, что может влиять на работу желудочно-кишечного тракта.

Прогестерон — гормон расслабляет гладкую мускулатуру, в том числе и мышцы желудка, замедляя его опорожнение и способствуя возникновению тошноты.

Как бороться с токсикозом

Хотя полностью избавиться от токсикоза бывает сложно, есть ряд мер, которые могут облегчить состояние. Ими с нами поделился к. м. н., акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, организатор здравоохранения Дмитрий Мироненко.

1 метод — скорректируйте питание

По мнению врача, это первое и самое главное, с чего нужно начать. Не ждите тошноты, действуйте на опережение.

Ешьте часто и маленькими порциями. Пустой желудок провоцирует тошноту. Ваша задача — никогда не позволять ему быть пустым. Держите у прикроватной тумбочки тарелку с сухариками, крекерами, печеньем или орехами. Съешьте что-то, не вставая с постели, и только через 15—20 минут медленно поднимайтесь.

Также может помочь и так называемая «сухая» диета. Для этого необходимо разделить прием твердой и жидкой пищи. И не запивайте еду сразу. Пейте воду и другие жидкости между приемами пищи, примерно за 30 минут до или через час после.

Выбирайте «спасительные» продукты. Чаще всего помогает еда, богатая белком и/или сложными углеводами.

Вот что, по мнению пациентов, помогает лучше справиться с токсикозом:

Соленое и кислое (соленые крекеры, маринованные огурцы, лимон, мандарины, яблочные дольки).

Имбирь. Например, имбирный чай (свежий натертый имбирь, залитый горячей водой), имбирные леденцы, цукаты. Это одно из самых доказанных природных средств от тошноты.

Простая пища. Каши на воде (овсянка), печеный картофель, паста, бананы, тосты.

2 метод — избегайте триггеров

Прислушайтесь к себе: что именно провоцирует тошноту? Чаще всего плохое состояние провоцирует:

жирная, острая и сильно пряная пища;

сильные запахи (парфюм, готовящаяся еда, бытовая химия);

горячая еда.

3 метод — носите с собой перекус

Всегда имейте в сумочке пакетик с орешками, сухофруктами или печеньем.

4 метод — придерживайтесь режима питья

Обезвоживание опасно и усугубляет тошноту. Но пить большими объемами сложно. Пейте маленькими глотками, но постоянно. Не ждите чувства жажды.

Найдите «свой» напиток. Часто помогает не вода, а что-то со вкусом: мятный или имбирный чай, вода с лимоном или лаймом, разбавленный натуральный сок, морс, минеральная вода (иногда газированная помогает лучше, но с ней осторожнее).

Холодные напитки переносятся легче, чем теплые.

В случае частой рвоты восполнять потерю жидкости особенно важно. Можно заморозить сок или морс и рассасывать маленькие кусочки.

5 метод — полноценный отдых и сон

Усталость и недосып — мощные провокаторы токсикоза. Ложитесь спать раньше, находите время прилечь днем, не перенапрягайтесь.

6 метод — чаще бывайте на свежем воздухе

Чаще проветривайте комнату, гуляйте. Прогулка после еды может помочь пищеварению.

7 метод — избегайте резких движений

Медленно вставайте с кровати, не наклоняйтесь резко.

8 метод — пейте витамин B6 (пиридоксин)

Это первая линия обороны, которую часто рекомендуют врачи. Доказано, что он значительно снижает проявления тошноты. Важно! Дозировку должен подобрать ваш гинеколог.

9 метод — акупрессурные браслеты (от укачивания)

Они воздействуют на точку P6 (Нэй-гуань) на запястье. Некоторые женщины находят их очень эффективными. Можно попробовать массировать эту точку самостоятельно.

Когда необходимо срочно обратиться к врачу

Токсикоз — это неприятно, но нормально. Однако есть состояние, которое требует немедленной медицинской помощи — чрезмерная рвота беременных. Тревожные симптомы:

Рвота более 5—10 раз в сутки.

Вы не можете удерживать в организме ни пищу, ни жидкость.

Вы теряете вес (более 3—5% от исходного веса).

Вы чувствуете сильную слабость, головокружение, не можете встать с кровати.

Мочеиспускание стало редким, а моча темная и концентрированная.

Появились боли в животе или повышение температуры.

В этом случае нельзя заниматься самолечением. Важно связаться со своим гинекологом или вызовите скорую. Скорее всего, потребуется госпитализация для восполнения жидкости и питательных веществ через капельницу и медикаментозной терапии.