Названа лучшая специя для облегчения вздутия живота

У вздутия живота может быть множество причин. Это и непереносимость лактозы или глютена, и желудочно-кишечные расстройства, и многое другое. На помощь в этом случае придёт имбирь.

Вот как имбирь помогает устранить вздутие живота.

Усиливает моторику желудка. Это значит, что имбирь способствует более эффективному продвижению пищи по пищеварительному тракту, что снижает вероятность брожения и образования газов.

Содержит противовоспалительные вещества. В имбире содержится гингерол. Это соединение обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Облегчает тошноту. Традиционно имбирь принимают при тошноте и расстройстве желудка.

Стимулирует выработку пищеварительных ферментов. Имбирь содержит вещество зингибаин, которое способствует пищеварению.

