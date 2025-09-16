Фитнес-тренер дала советы женщинам старше 50 лет

Фитнес-тренер Ольга Яблокова дала советы по тренировкам для женщин, которые старше 50 лет. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По ее словам, важно учитывать особенности организма и выбирать безопасные и эффективные упражнения.

«Для женщин 50+ оптимальны комбинированные занятия, которые включают силовые, кардиоупражнения и растяжку. Силовые тренировки важны для сохранения мышц и плотности костей», — заявила Яблокова.

Тренер добавила, что женщинам старше 50 лет обязательно нужно делать разминку и заминку после занятий. Она также рекомендовала отдыхать 1-2 минуты между подходами и потреблять во время тренировки достаточное количество воды.

Ранее Яблокова назвала упражнения, которые опасно выполнять полным людям. По ее словам, это бег и прыжковые упражнения.