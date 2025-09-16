Чем хороша средиземноморская диета

Исследования показывают, что средиземноморский вариант питания может быть полезен для мозга и настроения. А ещё он даёт ощущение счастья.

© Ferra.ru

Вот что происходит с вашим мозгом, когда вы придерживаетесь средиземноморской диеты.

Улучшение когнитивных способностей. Согласно результатам исследований, употребление оливкового масла улучшает работу мозга. С положительным влиянием на мозг связывают также увеличение потребления рыбы и сокращение мяса. Ещё средиземноморская диеты оказалась эффективным методом коррекции когнитивных нарушений у людей с диабетом 2 типа.

Защита от деменции. Научно доказано, что диета MIND и средиземноморская диета замедляют темпы снижения когнитивных функций. У тех, кто больше всех придерживался средиземноморского рациона, вероятность развития деменции была на 72% ниже, чем у тех, кто придерживался этого варианта питания меньше всего. При этом чем выше была приверженность, тем моложе был мозг участников. В другом исследовании говорится, что у людей, которые соблюдают средиземноморскую диету, риск столкнуться с когнитивными расстройствами (включая болезнь Альцгеймера и деменцию) ниже на 11–30%.

© Getty Images

Снижение риска развития депрессии. Как показало одно исследование, соблюдение средиземноморской диеты уменьшает симптомы депрессии у молодых людей и людей среднего возраста с тяжёлой депрессией либо другими симптомами этой болезни. Другая научная работа продемонстрировала, что у участников, которые придерживались средиземноморского рациона, риск развития депрессии и тревожности был ниже на 40% и 39% соответственно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.