Терапевт рассказал о пользе и противопоказаниях велопрогулок

Терапевт Ольга Мамаева подтвердила, что велопрогулки способствуют снижению стресса, нормализации сна и улучшению физического состояния благодаря выработке эндорфинов. Однако специалист отметила, что даже у этого вида активности есть противопоказания, требующие консультации с врачом. Рекомендации поддержаны данными Роспотребнадзора о пользе велосипеда для компенсации последствий плохой экологии и малоподвижного образа жизни.

