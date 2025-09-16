Долгожитель назвал три продукта, которые помогли ему сохранить здоровье

Сегодня секретами долголетиями готовы делиться многие, но доказать это на своем примере уже сложнее. Канал «Психология и Факты» делится историей американского кардиохирурга Эллсворта Уэрхэма, который прожил 104 ярких года, и оставил в наследие несколько простых советов для улучшения качества жизни.

Уэрхэм ушел на пенсию в 95 лет, но не из-за физических проблем, а из-за желания чаще бывать с родными. Завершив медицинскую карьеру, врач обустраивал дом и ухаживал за садом. Во время операций доктор заметил, что сосуды тех, кто придерживаются вегетарианской диеты, реже подвергались излишнему накоплению кальция.

Это стало одной из причин того, что в 50 лет мужчина прекратил есть мясо и употреблять в пищу молочные продукты. В целом, рацион медика стал полностью растительным и состоял из овощей, бобов, сухофруктов.

За время диеты Уэрхэм выделил для себя три основных продукта, которые помогли ему сохранить здоровье:

Овсянка. Это отличный источник клетчатки, поддерживающий нормальное пищеварение и нормальный уровень холестерина в организме.

Свекла. Этот овощ хранит в себе невероятную пользу для кровообращения — снижает вероятность тромбоза и помогает поддерживать уровень железа.

Чеснок. О пользе чеснока родители рассказывали нам с детства, но он может пригодиться не только во время простуды. Этот душистый овощ защищает клетки от повреждения за счет содержания антиоксидантов, а также ускоряет процесс образования сероводорода в организме, который укрепляют сосуды.

