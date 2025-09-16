Мышечные спазмы в грудном отделе – частая проблема для тех, кто проводит много времени в сидячем положении или испытывает хронический стресс. Именно эта зона нередко становится телесным «хранилищем» тревожности, а напряженные мышцы ухудшают кровоток и провоцируют повышение уровня кортизола.

Существует простое упражнение, которое помогает снизить мышечный тонус и одновременно укрепить сосуды. Все, что

нужно – обычное полотенце.

Сложите полотенце и крепко сожмите его перед собой на уровне груди. Старайтесь напрячь мышцы рук и плеч. Удерживайте это статическое напряжение около 10 секунд. Затем поднимите руки над головой и повторите то же самое – сильное сжатие и фиксация в течение 10 секунд. Сделайте по 5 повторений в каждом положении.

Четыре неочевидные пользы ходьбы для здоровья

Во время упражнения мышцы постепенно переходят в фазу расслабления, а сжатие полотенца помогает активизировать кровоток. Это не только способствует улучшению самочувствия, но и помогает снизить уровень тревожности.

Подробнее о том, как выполнять упражнение, рассказал в своем видео врач Сергей Длин.