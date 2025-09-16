Восемь причин пить чай из гибискуса каждый день

Чай из гибискуса богат антиоксидантами и может быть полезен для контроля веса, здоровья сердца. Вот почему вам стоит включить его в рацион.

Содержит мощные антиоксиданты. Это витамин С, каротиноиды, антоцианы. Они нейтрализуют свободные радикалы и защищают от окислительного стресса, который может вызвать преждевременное старение и развитие болезней.

Помогает снизить артериальное давление. Согласно результатам одного исследования 2022 года, при приёме гибискуса давление снижается практически так же, как при приёме антигипертензивных препаратов.

Помогает при высоком холестерине. Было доказано, что чай из гибискуса лучше других видов чая снижает холестерин. Это может положительно влиять на сердце.

Уменьшает воспаление. Противовоспалительные продукты и напитки снижают уровень воспаления. Одно небольшое исследование 2019 года показало, что у мужчин, которые выпивали 250 мл напитка из экстракта гибискуса, снизился уровень воспалительного маркера - С-реактивного белка (СРБ).

Помогает в контроле веса. В чае из гибискуса нет калорий. Это помогает следить за весом.

Поддерживает здоровье печени. Результаты исследования на животных, проведённого в 2015 году, показали, что экстракт гибискуса снижает накопление жира в печени у мышей с ожирением, которые питаются высокожирной пищей. Ещё учёные обнаружили, что антоцианы защищают печень от окислительного стресса.

Обладает антибактериальным действием. Гибискус естественным образом может лечить бактериальные инфекции. Так, он предотвращает и подавляет рост кишечных бактерий, которые вызывают диарею.

Помогает контролировать уровень сахара в крови. Полифенолы и органические кислоты в чае каркаде улучшают чувствительность к инсулину. Также чай из гибискуса значительно снижает уровень сахара в крови у взрослых.

