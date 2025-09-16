Как сын Никаса Сафронова похудел на 160 килограммов

Сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин похудел на 160 килограммов без обращения к врачам. По словам музыканта, процесс снижения веса начался во время его участия в экстремальном реалити-шоу, где он был ведущим. 35-летний Затравкин не раскрыл свою методику, но заявил, что не обращался к врачам и не принимал препараты для похудения. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, можно ли так сильно похудеть без помощи медиков и лекарств и какие могут быть последствия.

Экстремальные ситуации

По ее словам, участие Луки Сафронова в экстремальном реалити-шоу действительно могло помочь ему сбросить 160 килограммов.

Реалити-шоу соответствует своему названию, потому что в экстремальной ситуации, когда еды не хватает, организм естественным образом начинает терять вес. Причина его похудения очевидна: сильное ограничение в еде и серьезные физические нагрузки, — сказала она.

Эксперт отметила, что также его организм находился в непривычном состоянии, испытывал сильный стресс и дискомфорт.

Стресс — мощный фактор, который заставляет организм мобилизоваться и адаптироваться, тратя дополнительную энергию. Люди, прошедшие через такие испытания, могли кардинально меняться внешне и внутренне. Они становились худыми, лицо — осунувшимся, взгляд — другим. Происходило кардинальное изменение внешности и мировоззрения. Скорее всего, в похудении Луки Сафронова главную роль сыграл комплекс факторов: нехватка еды, отсутствие индивидуального подхода к питанию, специфические условия участия в проекте. Как говорится, это тайна, покрытая мраком. Мы не знаем деталей: что именно происходило на площадке, какое питание использовалось. Однако ясно, что стандартного и сбалансированного рациона там явно не было, — считает Соломатина.

Ресурс не бесконечен

Диетолог объяснила, что последствия такого резкого похудения могут быть печальными для здоровья.

Ресурсы организма на экстремальном реалити-шоу исчерпываются постепенно. Но важно понимать, что система адаптации имеет свои пределы. После превышения нагрузок может произойти серьезный сбой в организме. Первоначально накапливаются небольшие повреждения, организм пытается компенсировать эти нарушения всеми доступными средствами, используя скрытую энергию, резервы, остатки питательных веществ. Однако ресурсы организма не бесконечны, рано или поздно наступит предел. Известны случаи, когда люди резко худели, находясь в плену, и после освобождения продолжали всю жизнь страдать от последствий, возникших в результате недоедания и стресса, а иногда это заканчивалось летальным исходом, — предупредила собеседница «ВМ».

Что случится с организмом

Специалист добавила, что любые эксперименты с весом и здоровьем, особенно резкое похудение на 160 килограммов, без присмотра врача могут сопровождаться серьезными побочными эффектами, такими как:

проблемы с пищеварением;

гормональный сбой;

снижение обмена веществ.

Прежде чем пытаться повторить чьи-то экстремальные рекорды, важно задуматься о последствиях и здраво оценить риски. Жизнь — это не шоу, никакое зрелище не стоит проблем со здоровьем, которые могут произойти после такого похудения, — заключила Соломатина.

