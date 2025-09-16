Чем опасен прием нескольких препаратов одновременно

Пожилым людям перечислили опасные последствия приема нескольких препаратов одновременно
Гериатр Пако Таразона заявил, что многие пожилые люди принимают несколько препаратов одновременно, поскольку имеют множество хронических заболеваний. Опасные последствия такой практики он перечислил в беседе с изданием Infosalus.
Таразона пояснил, что он имеет в виду не только таблетки, прописанные врачом, но также растительные препараты, пищевые добавки и назначения, сделанные самостоятельно. Все дело в том, что некоторые лекарственные средства несовместимы друг с другом, поэтому их совместный прием увеличивает риск смерти.
Другими негативными последствиями такой практики специалист назвал делирий, снижение функциональных и когнитивных способностей, падения и запоры.
«Одним из рисков является так называемый каскад рецептов, который характеризуется лечением побочных эффектов от назначенных лекарств новыми препаратами», — подытожил Таразона.
Ранее кардиолог Ирина Васильева рассказала об опасности корвалола. По ее словам, этот препарат приводит к привыканию.