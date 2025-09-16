Терапевт развеял миф о влиянии магнитных бурь на здоровье

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik рассказал, что никаких математических доказательств влияния магнитных бурь на здоровье нет. Но иногда люди в эти периоды действительно чувствуют себя неважно.

© Вести Подмосковья

«Как пережить магнитную бурю? Взять и пережить. Не надо особенно прислушиваться к себе, лучше отвлекаться и заниматься делами. Тем, кто будет нервничать и по 50 раз в день мерить давление, конечно, станет плохо. Магнитные бури - это нормально, они происходили миллиарды лет», - отметил специалист.

По словам Хухрева, во время магнитных бурь не нужно ситуационно принимать лекарства от давления. Если человек начитался новостей, распереживался и принялся пить таблетки в преддверии бури, то он может только навредить себе.