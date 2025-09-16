Эксперты объяснили, почему нужно есть бананы

Банан часто используется в качестве перекуса из-за питательности и мягкого вкуса. Однако это не единственное достоинство фрукта. Эксперты рассказали о пользе банана для сердца и кожи.

Банан не только помогает утолить голод и зарекомендовал себя в качестве полезного перекуса, но и богат витаминами А, В6, С, Е и К. Помимо этого, в нем содержатся магний, кальций, фосфор, калий и натрий.

Все это благотворно влияет на работу сердца и сосудов, отмечают эксперты.

Также благодаря пищевым волокнам банан оказывает благотворное влияние на работу кишечника, снижают кислотность.

Что касается марганца, которым богат фрукт, он участвует в синтезе коллагена. Поэтому регулярное употребление банана сделает кожу более упругой, укрепит кости и поможет вывести из организма токсины.

Ранее диетологи рассказали, почему не стоит злоупотреблять бананом. А по словам врача-эндокринолога Елены Чуракиной, овощи и фрукты обладают свойствами, которые помогают снизить вероятность инсульта.