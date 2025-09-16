Чем опасны для здоровья высокие дозы витаминов

Витамины нужны нашему организму для нормальной работы, но их избыток может быть токсичным. Симптомы такой передозировки включают расстройство желудка, кожную сыпь, судороги, инсульт.

Слишком большие дозы витаминов могут навредить здоровью. Так, постоянный приём высоких доз витамина Е (≥400 международных единиц (МЕ) в день) связывают с высоким риском смерти. Исследования показывают, что большое количество витаминов A, B6 и B12 может вызвать рак лёгких, а приём витамина Е в высоких дозах - рецидив рака после лучевой терапии.

Во время беременности избыток витамина А может привести к развитию аномалий у плода, в том числе повреждений сердца и мозга.

Наконец, приём слишком больших доз витаминов А или D связывают со снижением минеральной плотности костей и увеличением риска переломов.

К симптомам избытка витамина А относятся шелушение кожи, проблемы с печенью, снижение зрения, повышенное давление в черепе, витамина D - чрезмерное мочеиспускание, приступы, кома, переломы костей, витамина Е - инсульт, чрезмерное кровотечение. Передозировка водорастворимых витаминов проявляется в виде тошноты, рвоты, диареи, кожной сыпи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.