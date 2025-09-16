Найден простой способ защитить десны от воспаления

Регулярное соблюдение средиземноморской диеты может заметно снизить риск воспаления десен. Об этом сообщили исследователи из King’s College London, опубликовавшие результаты работы в Journal of Periodontology.

В исследовании участвовали 200 пациентов, которых обследовали стоматологи и у которых взяли анализы крови. Также участники прошли анкетирование о своем рационе. Оказалось, что люди, регулярно употреблявшие овощи, фрукты, бобовые и оливковое масло, реже сталкивались с пародонтитом и имели более низкий уровень воспалительных маркеров — интерлейкина-6 и С-реактивного белка. Напротив, у тех, кто часто ел красное мясо и не придерживался принципов «средиземноморской диеты», заболевания десен встречались чаще и протекали тяжелее.

Ученые подчеркивают: простая привычка — включать в рацион больше растительных продуктов и полезных жиров — может не только укрепить здоровье десен, но и снизить общее воспаление в организме. При этом такой рацион известен и как средство профилактики сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, что делает его особенно ценным для поддержания здоровья.

По словам авторов, полученные данные открывают новые перспективы в профилактике и лечении пародонтита, но требуют дальнейшего подтверждения в более масштабных исследованиях.

Ранее международная группа ученых показала, что особая «зеленая» вариация средиземноморской диеты способна замедлять процессы старения мозга.