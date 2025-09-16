Врач назвал ошибки в питании, которые уносят жизни

Одна из проблем связана с уверенностью людей в том, что они питаются правильно. Что на деле: убрали из рациона вредные продукты, а здоровья не прибавилось. В результате люди начинают ходить по врачам, пытаясь понять причину постоянного недомогания. Во многих случаях выясняется, что организму не хватает какого-то важного продукта, который человек ограничил или убрал вовсе. Во всем важен баланс.

Как отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, отсутствие условно вредных продуктов не делает рацион автоматически полезным.

По словам специалиста, сейчас прослеживается вызывающая опасения тенденция - люди стали отказываться от соли. Другие, запасаясь овощами и фруктами, лишают себя белка - строительного материала, без которого организм буквально начинает рушиться.

"Мы сейчас вообще перестали есть соль. Хотя, если вспомнить, наш организм работает на физиологическом растворе. А физиологический раствор это раствор соли и есть. Если мы не пополняем ее запасы, то мы начинаем ее терять и из-за этого рождаются заболевания. Самая главная роковая ошибка, которую наблюдаю, - считать, что ты нормально ешь. Но если не хватает того же белка, то человеку не из чего строить организм, он будет рушиться", - объяснил врач в своем Telegram-канале.

То есть, еще раз подчеркнул специалист, простой отказ от вредных продуктов не всегда эффективен. Надо смотреть, чего не хватает.