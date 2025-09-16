Врач рассказал о пользе огурцов

Огурцы, благодаря содержанию небольшого количества клетчатки, помогают регулировать уровень холестерина в крови и улучшают обмен веществ.

"Немного клетчатки, которая содержится в этом овоще, помогает регулировать уровень холестерина в крови и улучшает обмен веществ, что также влияет на состояние сосудов", - рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова.

Врач рассказала, что огурцы на 95% состоят из воды и содержат клетчатку, небольшое количество витаминов С, К и такие микроэлементы, как магний и калий. Кроме того, благодаря калию огурцы способны поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы человека.