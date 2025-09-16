Как избавиться от живота за три недели

Журналисты Men Today назвали способ избавиться от живота за три недели. Материал доступен на сайте издания.

На первой неделе упор стоит сделать на силовые и статические движения, включая приседания с прыжком, отжимания с хлопком, подтягивания, спринты, выпады, медленные и скоростные отжимания. Во второй и третьей неделях акцент делается на динамические движения (выпады, боковые выпады, бег, «медвежьи шаги»), статические нагрузки (планки) и сложные координационные элементы (берпи, V-подъемы).

План структурирован таким образом, чтобы целенаправленно задействовать разные группы мышц, чередуя взрывные и замедленные формы движений. Это повышает расход калорий и прорабатывает мускулатуру с разных сторон.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от большого живота и добиться рельефного пресса. Она заявила, что для проработки пресса нужно выполнять бег на месте с высоким поднятием коленей, подъемы к ногам из положения лежа, обратные скручивания и боковые скручивания.