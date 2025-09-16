Горячие жидкости и не только: с чем опасно сочетать мед

Мёд обладает множеством полезных для здоровья свойств, однако смешивать его с некоторыми продуктами или напитками может быть не лучшей идеей. Вот каких сочетаний вам лучше избегать.

Горячие жидкости. Нагревание может изменить пищевую ценность и состав мёда. Исследования показывают, что при нагревании жидкости с мёдом до 50 градусов по Цельсию может нарушить антиоксидантную и ферментативную активность и привести к высвобождению некоторых вредных соединений. Так что если вы собираетесь пить чай с мёдом, то дайте напитку сначала остыть.

Гхи. Одно исследование на животных показало, что это масло в сочетании с мёдом может быть токсичным и приводить к выпадению волос, потере веса, воспалению кожи.

Молочные продукты. У некоторых людей сочетание мёда с молоком, сыром, йогуртом может вызвать проблемы с пищеварением. Рекомендуется избегать такого сочетания тем, у кого непереносимость лактозы или расстройства пищеварения. Вместо этого смешивайте с мёдом безлактозное молоко.

Обработанные продукты. Такие продукты содержат много вредных жиров, соли и сахара. При их сочетании с мёдом вы получите дополнительную дозу сладкого.

Продукты с высоким содержанием жиров. Жирная пища переваривается дольше, а добавление к ней мёда ещё больше замедлит пищеварение. Это может также привести к вздутию живота, дискомфорту в желудке, увеличению веса.

Алкоголь. Смешивание с ним мёда может вызвать колебания уровня сахара в крови, а также похмелье на следующий день. Фруктоза в мёде усиливает обезвоживание, связанные с алкоголем, и усугубляет симптомы похмелья.

