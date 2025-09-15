Назван сок, который улучшит результаты тренировок

Новые исследования показывают, что свекольный сок положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и может повысить выносливость. Это делает его хорошим напитком для занятий спортом.

© Ferra.ru

Результаты одного исследования, опубликованного в «Журнале Международного общества спортивного питания», показали, что свекольный сок улучшает выносливость и силу нижней части тела у альпинистов. В рамках этой научной работы 27 опытных альпинистов выпили по 70 мл сока свёклы, воды или плацебо. Затем они через 2,5 часа завершили восхождение на гору, прошли тесты на физическую подготовку и спустились. У тех, кто пил сок, мышцы восстанавливались быстрее, чем у других групп.

Согласно результатам другого исследования, у женщин-спортсменок, которые выпивали 50 мл свекольного сока за 150 минут до тренировки, максимальное потребление кислорода (VO2 max) увеличилось почти на 5%. А это показатель аэробной выносливости.

Лучше всего употреблять свёклу или сок из неё примерно за 60–90 минут до мероприятия или тренировки. Связано это с тем, что уровень нитратов достигает пика в течение 2–3 часов после того, как вы съели свёклу. Об этом сказал Джоэл Рамдиал, доктор педагогических наук, сертифицированный диетолог, преподаватель и руководитель программы по питанию на кафедре смежных медицинских дисциплин, кинезиологии и спортивных наук в Юго-восточном государственном университете штата Миссури.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.