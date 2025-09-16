Что будет если не пить алкоголь 30 дней

Все мы с ранних лет знаем о вреде алкоголя. Но во взрослом возрасте желание выпить все же возникает, а иногда это даже становится стабильностью.

Влияние алкоголя на организм настолько сильное, что даже кратковременного отказа от него хватит, чтобы заметить результат. В первую очередь, вашу организму станет проще справляться со стрессом — уровень кортизола перестанет расти.

Также уровень тестостерона придет в норму. Алкоголь замедляет его выработку, что ведет к отложению жира в организме по женскому типу, что для мужчины, как минимум, странно. К тому же, от этого страдает не только фигура, но и сексуальная жизнь.

Канал «ALCOMANIAC l Алкоконтент без побочных эффектов» отмечает, что именно алкоголь ведет к невероятно быстрому устареванию клеток. Чем больше вы пьете, тем меньше молодых клеток останется.

