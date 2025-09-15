Перечислены причины, почему вам стоит добавить в рацион грибы

Грибы не только вкусны, но и богаты питательными веществами. Научно доказано, что они помогают бороться с воспалением, поддерживать здоровье кишечника, и это далеко не всё.

Борьба с воспалением. Доказано, что грибы обладают противовоспалительными свойствами. Это снижает риск развития воспалительных заболеваний и их тяжесть.

Антиоксиданты. Грибы - источник природных антиоксидантов, то есть химических веществ, которые инактивируют свободные радикалы. Свободные радикалы вырабатываются в больших количествах при стрессе или употреблении нездоровой пищи, химических веществ и могут вызвать рак, болезни сердца, печени, лёгких.

Снижение уровня холестерина. Употребление в пищу грибов способствует тому, что уровень холестерина и липидов (жиров) снижается.

Улучшение здоровья кишечника. В грибах есть клетчатка и бета-глюканы, полезные для здоровья кишечника. Это способствует пищеварению и может помочь предотвратить запоры.

Защита от рака. Употребление грибов связывают со снижением общего риска развития онкологии.

Помощь в контроле кровяного давления. В грибах содержится много соединений, которые снижают кровяное давление: эргостерол, полифенолы, терпены, терпеноиды, полисахариды, белки.

Противовирусные и антибактериальные свойства. Исследования показывают, что грибы укрепляют иммунитет, обладают антимикробным действием.

Безопасность при диабете. Грибы содержат мало глюкозы и других сахаров. Также они не повышают быстро уровень сахара в крови, могут увеличивать выработку инсулина и снижать уровень глюкозы в крови у некоторых людей.

