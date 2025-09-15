Врач объяснил, как поддерживать фигуру после 40 лет

Аэробные нагрузки и сбалансированное питание помогут при возрастных изменениях в организме, в частности, при отложении жира на животе и талии. Об этом рассказала врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

© unsplash

По ее словам, частично компенсировать изменения в работе стволовых клеток может здоровый образ жизни, например, физическая активность. Так, наиболее эффективны аэробные нагрузки - ходьба, плавание, катание на велосипеде.

Не менее важно сбалансированное питание. В первую очередь, надо уменьшить потребление простых сахаров, таких как сладости, газировка и белый хлеб, и увеличить количество овощей и белка в рационе.

«И следите за своим весом и воспалениями в организме. Возрастные изменения - не приговор», — посоветовала Зухра Павлова в разговоре с KP.RU.

