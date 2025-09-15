Названы пять шагов для подготовки к сезону гриппа и простуд

Лимоны и чеснок неэффективны для профилактики и лечения простуды, заявил терапевт Кайван Хан. Пять шагов для правильной подготовки к сезону гриппа и ОРВИ он назвал изданию HuffPost.

Самое важное, что, по мнению Хана, можно сделать для защиты организма осенью — это каждый день высыпаться. Он объяснил, что глубокий сон регулирует выработку цитокинов, а также клеток и антител, борющихся с инфекцией.

Также врач призвал часто мыть руки, чтобы предотвратить распространение вирусов, и правильно питаться для укрепления иммунитета. При этом он подчеркнул, что не нужно зацикливаться на двух-трех продуктах, в которых есть набор определенных витаминов. По мнению специалиста, сопротивляемость организма будет выше при разнообразном рационе, в котором присутствуют овощи, фрукты, зелень, белки, жиры и углеводы.

Кроме того, Хан рекомендовал, не дожидаясь симптомов простуды, закупить жаропонижающие средства, спреи от насморка и боли в горле, а также вакцинироваться от гриппа. Наилучшим временем для этого он назвал сентябрь, когда уровень заболеваемости низкий.

Ранее фармацевт Эдуардо Паломеро дал совет людям, которым трудно пить таблетки. Так, он предложил запивать их не водой, а йогуртом или фруктовым пюре.