Как понять, достаточно ли воды вы пьете

В Интернете часто можно встретить утверждение, согласно которому в сутки нужно обязательно выпивать два литра воды. На самом же деле организм каждого индивидуален и нет универсальной нормы. Но определить, не слишком ли много или мало жидкости вы получаете в день, всё же можно.

Для большинства взрослых частота походов в туалет будет потенциальным показателем уровня гидратации. Об этом говорит доктор Стюарт Гэллоуэй, доцент кафедры физиологии, физических упражнений и питания Стерлингского университета. В течение дня вы должны посещать уборную примерно четыре-шесть раз в сутки. Если вы ходите "по-маленькому" чаще, значит, пьёте слишком много воды, а если реже, то недостаточно. При этом важно понимать, что этот подход имеет ряд ограничений и может не работать без учёта возрастного изменения работы почек, приёма некоторых лекарств, состава напитков.

Цвет мочи тоже помогает понять, достаточно ли воды вы потребляете, но с аналогичными ограничениями. Чтобы узнать наверняка, пользуйтесь сразу несколькими методами.

