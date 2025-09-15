Необычные, но простые способы подготовить тело к легкому похудению

Бактерии и другие представители кишечной микрофлоры могут помочь в снижении веса. Но для этого нужно сделать несколько шагов.

Персонализируйте свою диету. В рамках одного исследования учёные назначали 347 американцам диеты на основе данных об их здоровье. По сравнению с контрольной группой, которой давали стандартные и универсальные рекомендации по питанию, у тех, кто следовал персонализированной диете, улучшились окружность талии, вес, уровень сахара в крови. Также эксперименты с участием мышей показали, что те, кому пересадили микробы с фекалиями худых мышей, набрали в итоге меньше жира, чем те, кому пересадили фекалии от тучных животных. Но этот очень грубый метод - есть и более приятные способы улучшить состав бактерий в кишечнике.

Расширьте свой круг общения. Это прозвучит неожиданно, но большая часть нашей микробиоты поступает в организм от других людей. То есть мы вдыхаем или проглатываем частицы фекалий окружающих. Обычно это происходит после того, как наши руки касаются загрязнённых поверхностей, а затем лица. Научные данные показывают также, что длительное пребывание с человеком с избыточным весом повышает риск получения донорской крови от его «ожиревшей микробиоты». Это может означать и то, что ожирение может распространяться через микробов. При этом на наш микробиом всё равно гораздо большее влияние оказывает рацион питания. Но если у вас есть лишний вес, то вам может быть полезно общаться с другими людьми для формирования здорового сообщества бактерий в кишечнике.

Повышайте разнообразие микрофлоры кишечника. В ходе одного метаанализа 2022 года учёные обнаружили, что чем больше веса люди теряли, тем более разнообразным становился их кишечный микробиом. Ещё это способствует уменьшению кишечной проницаемости, то есть бактерии из кишечника реже попадают в кровоток и печень, за счёт чего воспаление становится менее выраженным.

Питайте свой мозг. Бактерии в кишечнике могут стимулировать организм вырабатывать гормоны, которые заставляют нас чувствовать голод и сытость. В результате возникает связь "микробиом-кишечник-мозг", позволяющая микробам контролировать наш разум и даже то, какую пищу мы едим. Чтобы питать кишечные бактерии, полезно употреблять пребиотики. Их можно получить из рыбы (омега-3 жирные кислоты), растительной пищи (фенолы и фитохимические вещества), овощей и фруктов (олигосахариды).

Используйте свою "тёмную материю". Микробные сообщества в кишечнике содержат скрытые, но важные элементы. Один из них - это грибы. Сообщество грибов (микобиом) может сильнее влиять на кишечник, так как представители этого сообщества обычно крупнее. Результаты одного исследования показали, что грибковые сигнатуры у худых и тучных людей различались. Было обнаружено, что потенциальный пробиотик Schizosaccharomyces pombe встречается в меньшем количестве у людей с избыточным весом. Ещё у людей с ожирением были нарушены экологические взаимодействия между грибами и бактериями.

Сильно влияют на наш микробиом и вирусы. Они превосходят кишечные бактерии человека как минимум в 10 раз. Учёные всё ещё не знают, какие вирусы - наши союзники, а какие - враги, но проведённые работы показали, что перенос вирусного сообщества от худых доноров к тучным мышам приводил к снижению набора веса и улучшению роста полезных бактерий A. muciniphila.

